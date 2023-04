CFO Careyn per direct vertrokken

CFO Ronald Thijs is per 1 april vertrokken bij Careyn. De rvt heeft Henri Janssen aangesteld als interim-cfo tot 1 januari 2024. Het vertrek van Thijs is in goed overleg met de rvt, meldt Careyn. “Hij zal zijn energie op andere zaken gaan richten.” Ronald Thijs is ruim twee jaar als werkzaam geweest voor Careyn.