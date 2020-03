Flevoland houdt extra ambulances

Na de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018, is extra ambulancecapaciteit ingezet in Flevoland. Dat moet voorlopig ook zo blijven, is het advies na een onderzoek naar de effecten.

Het effect van de extra ambulancecapaciteit is het afgelopen jaar onderzocht door Bureau Infinitief. In zijn eindrapport raadt het bureau aan de extra ambulancecapaciteit in de regio te behouden. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD Flevoland en de zorgverzekeraars nemen dat advies over.

Twee ambulances extra

Flevoland houdt twee ambulances meer dan de berekende benodigde capaciteit. Urk blijft – vanwege de afstand tot de ziekenhuizen – een standplaats, waarbij de RAV tijdens de inzet en spreiding van de (extra) capaciteit rekening houdt met langere rijtijden vanaf Urk.

Meer samenwerken met huisartsen

Bureaud Infinitief adviseert verder om onderzoek te doen naar mogelijke samenwerkingen tussen de huisartsenpraktijken op Urk en de ambulancedienst. Dit moet de efficiency en de kwaliteit van zorg ten goede komen.