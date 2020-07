Flevoziekenhuis en Philips sluiten tienjarige innovatie-overeenkomst

De overeenkomst houdt onder meer in dat Philips voorkeursleverancier van beeldvormende medische systemen, zoals MR, CT, echografie en patiëntmonitoringssystemen, is. Het Flevoziekenhuis krijgt op haar beurt vroegtijdig inzicht in nieuwe producten van Philips, om die op het juiste moment te kunnen aanschaffen en inzetten. Afgezien van innovatie zijn ook afspraken gemaakt over educatie, onderhoud en service.

Doelstellingen

De samenwerking tussen de twee partijen heeft diverse doelen, melden de betrokken partijen in een persbericht. Ten eerste is dat om met innovaties en technologie de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Daarnaast moet het Innovatie Partnership zorgen voor het optimaliseren van de zorg en de communicatie. Tot slot moet de samenwerking ook leiden kostenbesparing en het ontzorgen van zorgprofessionals. Zo starten op korte termijn projecten om patiëntenmonitoring in het ziekenhuis uit te breiden en om trans- en extramurale zorg beter te faciliteren.

Vernieuwen en betaalbaar houden

“We willen onze patiënten beter bij de zorg betrekken, met behulp van technologische oplossingen”, zegt bestuursvoorzitter Anita Arts van het Flevoziekenhuis. “We werken nauw samen met alle partners in de zorgketen en in het bijzonder met onze alliantiepartners. Samen moeten we de zorg vernieuwen, maar ook betaalbaar houden.”