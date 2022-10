Het Flevoziekenhuis in Almere gaat als eerste ziekenhuis in Nederland testen met een speciale pop waarop personeel kan oefenen, meldt het ziekenhuis op de website. De pop kan onder meer zweten, huilen, met de ogen knipperen, stuiptrekkingen krijgen en ademen.

Met de zogeheten SimMan 3G plus kunnen artsen en verpleegkundigen nu lastige medische zaken oefenen in een veilige omgeving, zoals een infuus of katheder aanleggen en een beademingsbuis plaatsen, schrijft het ziekenhuis. Ook kan zorgpersoneel oefenen in het nemen van besluiten, overleggen binnen het team en het trainen op patiëntenzorg.

Volgens het ziekenhuis is de oefenpop een “enorme vooruitgang in het (reanimatie)onderwijs”. (ANP)