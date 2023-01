Flevoziekenhuis vanaf dit jaar volledig rookvrij

“Als longartsen zien we dagelijks de gevolgen van roken”, aldus Van Hengel. “Daarom zetten wij ons als ziekenhuis in voor een rookvrije generatie. We willen niet meer dat mensen in en om ons ziekenhuis in aanraking komen met tabaksrook, peuken en de geur van tabaksrook. Een volledig rookvrij ziekenhuis is hiervoor onze eerste stap. Bijna alle Nederlandse ziekenhuizen zijn al rookvrij.”

Geen rookplekken

“Een rookvrij ziekenhuis betekent dat op het ziekenhuisterrein helemaal geen rookplekken meer zijn”, vertelt Joke Wymenga, manager Facilitair zorgbedrijf van het Flevoziekenhuis. “De rookruimte voor de hoofdingang verdwijnt. Ook de rookplek voor medewerkers van het ziekenhuis verdwijnt.” Bezoekers van het ziekenhuis worden op het rookvrije terrein geattendeerd door borden.

Hulp bij stoppen

“We beseffen maar al te goed dat roken een verslaving is”, vervolg Van Hengel. “De nicotine stimuleert stofjes die prettig zijn: je wordt er wat rustiger van, soms krijg je er ook spirit van. De nicotine schiet al gauw tekort voor wat het lichaam wil. Dat betekent dat je ook een volgende sigaret pakt, en nog één, en nog één. Voordat je het weet is het een verslaving en dan wordt stoppen heel moeilijk. Daarom bieden we onze rokende patiënten en collega’s hulp bij het stoppen met roken.”