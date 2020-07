Flink meer animo voor opleiding Verpleegkunde

Het aantal aanmeldingen voor de HBO-opleiding Verpleegkunde is fors toegenomen. Mogelijk vinden aspirant-studenten de opleiding aantrekkelijker door de aandacht voor het beroep in de coronacrisis. Dat blijkt uit rondvraag van Skipr.

Vijf en negen procent

Het aantal vooraanmeldingen voor voltijdstudenten is 5 procent toegenomen tot 7100, dat zijn er ongeveer 350. Bij de duale opleiding Verpleegkundige – daarbij werken studenten tijdens hun opleiding – is de groei van het aantal vooraanmeldingen 9 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Stevige groei

Een van de grootste opleiders voor de studie Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam, ziet een veel hogere groei dan verwacht: 6 procent (580 voor-aanmelders). “We zouden al blij zijn met een consolidatie van vorig jaar”, aldus de woordvoerder: “Maar wat we zien is groei en best stevig.” Het aantal aanmeldingen voor de deeltijdstudie in Rotterdam nam zelfs 22 procent toe.

Grootste opleiding

De animo voor Verpleegkunde is veel groter dan voor andere studies op het gebied van gezondheidszorg. Volgens de Vereniging Hogescholen nam het aantal voorinschrijvingen voor alle HBO-studies in de zorg met slechts 2,7 procent toe tot 18.417. Die stijging komt bijna helemaal voor rekening van Verpleegkunde, veruit de grootste studie in de sector gezondheidszorg.

De voltijdsvariant Verpleegkunde wordt vooral gevolgd door havisten en mbo’ers. De deeltijdvariant van de studie is met name populair bij werkenden – een groot deel daarvan heeft al een mbo-vooropleiding. De cijfers zijn van 1 juli: verreweg de meeste belangstellenden hebben zich dan al ingeschreven, maar 31 juli is formeel de uiterste datum van inschrijving.