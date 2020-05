Flinke daling aantal coronapatiënten op IC’s

In een dag tijd is het aantal patiënten dat vanwege een besmetting met het coronavirus op de Intensive Care is beland, met 17 procent gedaald. Inmiddels is met 686 patiënten net iets meer dan de helft van de IC-bedden bezet met patiënten met of zonder coronabesmetting. Het totale aantal patiënten op de IC’s is nu lager dan in normale weken.