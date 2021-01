Floortje Scheepers benoemd tot directeur wetenschap bij Kenniscentrum Phrenos

Op de website laat Kenniscentrum Phrenos weten blij en trots te zijn met de benoeming van Scheepers. “Als wetenschapper en als mens past zij naadloos bij de missie en visie van ons kenniscentrum voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.”

Verbinden en versterken kennisbronnen

Scheepers: “De doelgroep waar Phrenos voor staat, de projecten waar Phrenos bij betrokken is en de rol die Phrenos speelt in de ontwikkelingen die gaande zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) liggen mij heel nauw aan het hart. Als opvolger van Jaap ga ik het mooie werk van Phrenos samen met het team en de deelnemende organisaties voortzetten en verder vormgeven. Ik hoop dat mijn ervaringen en inzet van de afgelopen jaren op het gebied van innovatie, netwerkzorg, narratief onderzoek en beleid hier goed bij van pas kunnen komen. Omdat ik deze nieuwe rol combineer met mijn huidige functie als afdelingshoofd psychiatrie bij het UMC Utrecht, hoop ik in te kunnen zetten op het verbinden en versterken van verschillende kennisbronnen en positieve energie in en om de ggz in Nederland.”

Jaap van Weeghel, de huidige directeur, vertrekt vanwege pensionering maar blijft aan Phrenos verbonden als adviseur. Scheepers zal samen met algemeen directeur Jeanne Nitsche de directie vormen. Chrisje Couwenbergh, senior onderzoeker bij Phrenos, zal de nieuwe functie van manager onderzoek en beleid bekleden.