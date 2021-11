Floortje Scheepers voorzitter Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Per 1 november is prof. dr. Floortje Scheepers door de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland (ZiN) benoemd tot voorzitter van de kwaliteitsraad. Zij volgt daarmee Jan Kremer op, die stopte vanwege het aflopen van zijn termijn, dat meldt ZiN in een bericht.

Scheepers is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ook is zij hoofd van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur van Phrenos. Sinds 1 april 2019 is zij lid van de Kwaliteitsraad.

Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad bestaat nu uit 9 onafhankelijke leden die uit verschillende zorgsectoren komen, met verschillende kennis en expertise. Het Zorginstituut vraagt de Kwaliteitsraad om advies over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg in Nederland. Tevens stelt de ZiN regelmatig specifieke adviesvragen. Ook ongevraagd kan de Kwaliteitsraad adviseren over landelijke thema’s.

Scheepers

Scheepers: “Ik kijk ernaar uit om met dit sterke team de ingezette lijn voort te zetten. Wij gaan samen leren en verbeteren verder vormgeven. Ook gaan wij zorg goed en duurzaam organiseren en de beweging naar Passende zorg ondersteunen. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid komen we tot kwalitatief goede zorg.”