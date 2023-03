FMS en LAD roepen artsen en specialisten op om mee te staken

Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) roepen hun leden op om volgende week donderdag mee te doen aan de landelijke actiedag voor een hoger cao-loon. “Hoe meer reuring, hoe groter de impact”, aldus FMS en LAD maandag in een mail aan hun leden.

Beeld: RapidEye/Getty images/iStock

“Neem dus deel aan activiteiten in je ziekenhuis”, schrijven de bestuurders van de verenigingen. “Neem met je vakgroep het initiatief om zelf iets te doen. Zet bijvoorbeeld al jullie handtekeningen op een A4’tje waarin je pleit voor een goede cao en overhandig die aan je raad van bestuur. Belangrijk is dat je zichtbaar bent op de actiedag.”

Eindbod te mager

FMS en LAD vinden het eindbod van NVZ te mager: 13 procent loonsverhoging in een cao van twee jaar. Daarbij toppen de ziekenhuiswerkgevers hoge inkomens af. Artsen zouden er volgens FMS en LAD dit jaar slechts 3 procent bijkrijgen. De bonden willen met terugwerkende kracht tot 1 februari 10 procent meer voor iedereen. “Het eindbod van NVZ leidt tot fors koopkrachtverlies”, aldus beide verenigingen in de mail.

Lees ook: bonden ruziën over hoogte looneis en acties.

Medisch specialisten in loondienst verdienen tussen 86.000 euro (aanvangssalaris) en 160.000 euro, exclusief vakantiegeld en toeslagen. Artsen in opleiding krijgen 45.000 à 57.000 euro. Algemene ziekenhuizen hebben rond 6000 medisch specialisten in dienst en telt 2500 artsen (inclusief anios, aios, SEH-artsen).

Inkomens genivelleerd

LAD en FMS wijzen erop dat de topinkomens in de laatste ziekenhuiscao al werden genivelleerd. Daarbij komt dat hun collega’s bij umc’s, die ook in loondienst zijn, er de afgelopen jaren meer op vooruit zijn gegaan. Het umc-personeel krijgt er dit jaar 10 procent bij: 6 procent per 1 januari en 4 procent extra per 1 november. “De salarisverhoging blijft daarmee ver achter bij die in de umc’s. Het wordt tijd dat we onze stem laten horen.”

Patiëntvriendelijke acties

FMS en LAD schrijven dat medisch specialisten en artsen ook patiëntvriendelijke acties kunnen houden op de actiedag. Als voorbeeld noemen ze een gratis gezondheidscheck. Als er in een ziekenhuis geen zondagsdienst is, suggereren FMS en LAD toch om iets te doen. Bijvoorbeeld gezamenlijk een e-mail sturen naar de raad van bestuur, waarin ze wijzen op het belang van een goede cao.