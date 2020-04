‘FMS ging boekje te buiten met advies over sluiten scholen’

Het advies van de FMS kwam kort na de eerste maatregelen van de lockdown. Aanvankelijk bleven de scholen open omdat het kabinet van mening was dat sluiting niet zinvol zou zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom moest het kabinet volgens FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem het zekere voor het onzekere nemen en de scholen sluiten. In het weekend van 15 en 16 maart zwichtte het kabinet en sloot de scholen en de kinderopvang alsnog.

‘Ik denk dat het advies van de FMS flink heeft meegewogen in het kabinetsbesluit,’ aldus Wim Groot, als gezondheidseconoom verbonden aan de Universiteit van Maastricht. ‘Maar ook toen al was duidelijk dat het een verkeerd advies was. Ook toen al was immers bekend dat kinderen en jongeren veel minder vaak ziek worden van het virus en het ook veel minder verspreiden. In die zin was het aanvankelijke kabinetsbesluit om de scholen open te houden dus verstandig en ging de FMS zijn boekje te buiten.’

Belangen van leden

Belangenorganisaties zoals de FMS moeten zich uiteraard uitspreken over kwesties die hun leden aangaan, aldus Groot. ‘Maar bij het sluiten van de scholen was dit duidelijk niet het geval. Terwijl de maatschappelijke en economische gevolgen van het sluiten van de scholen en de kinderopvang groot zijn. Onder meer omdat ouders die op hun kinderen moeten passen en thuisonderwijs geven, veel minder aan werken toekomen. De economische schade hiervan is substantieel.’

Het was dus beter geweest als de FMS zich niet over de sluiting van de scholen had uitgesproken, aldus Groot. ‘Ik heb ze er nadien ook niet meer over gehoord. Wellicht zijn ze er zelf ook een beetje van geschrokken.’

De FMS was niet bereikbaar voor commentaar.