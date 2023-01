FMS is bezorgd over verkapte werkloosheid onder jonge specialisten

Startende medisch specialisten vinden moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt en dreigen het vak te verlaten vanwege te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief. De Federatie Medisch Specialisten vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de toenemende regeldruk en controledrang, administratielast en het tekort aan personeel.

De FMS uit in de brief haar zorgen over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De Federatie vraagt de Kamer om de problemen op de arbeidsmarkt van startende medisch specialisten hoog op de agenda te zetten. Op 18 januari debatteert de Tweede Kamer over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Startende medisch specialisten

Al langere tijd maakt de FMS zich zorgen over de problemen op de arbeidsmarkt van startende medisch specialisten. Startende medisch specialisten vinden moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt. Daarnaast dreigen veel jonge specialisten het vak te verlaten wegens te hoge werkdruk en gebrek aan perspectief. De Federatie vraagt om aandacht voor dit probleem, aangezien startende medisch specialisten hard nodig zijn om de zorg van hoge kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Hoge werkdruk

De hoge administratielast is een van de oorzaken van de hoge werkdruk, volgends de medisch specialisten. De Federatie maakt zich zorgen dat met de implementatie van het Integraal Zorgakkoord en de overgang naar passende zorg de regeldruk en controledrang toenemen. De FMS vraagt om de intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals voorop te stellen.

Administratielast

Een belangrijke voorwaarde om de administratieve lastendruk te verminderen, is een gebruiksvriendelijk epd-systeem. Dat moet gegevens goed vastleggen en uitwisseling van gegevens eenvoudig maken. Het gebruik van verschillende epd-systemen is een grote bron van ergernis en administratielast. De Federatie vraagt daarom om in te zetten op een data-infrastructuur die voelt als één epd-systeem.