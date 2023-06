FMS: toestand databeschikbaarheid nog steeds nijpend

Data zijn soms zo slecht beschikbaar voor werkenden in de zorg, dat de Federatie Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer spreekt van een “nijpende” situatie. Gemankeerde en slecht communicerende systemen “blijven een risico vormen voor de patiëntveiligheid”, schrijven de specialisten.

Zorgprofessionals moeten kunnen rekenen op betrouwbare, gebruiksvriendelijke systemen die het zorgproces ondersteunen, aldus de organisatie. Maar “ondanks alle inspanningen de afgelopen jaren en wetgeving is de nijpende situatie die wij eerder onder uw aandacht brachten niet veranderd”, klaagt het gezelschap.

Showstopper passende zorg

“Regelmatig is de juiste informatie, niet op de juiste plek op het juiste moment”, zeggen de specialisten. Het levert ook nog eens extra werk op allemaal en de werkdruk in de zorg is al zo hoog. Fouten moeten rechtgezet en meer diagnostiek is nodig.

“Gebrekkige databeschikbaarheid is een showstopper als we passende zorg willen leveren, concentratie en spreiding van zorg willen organiseren, de juiste zorg op de juiste plek willen geven”, waarschuwen de briefschrijvers het parlement. Digitalisering is juist een van de speerpunten om zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor iedereen. (ANP)