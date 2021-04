FNV: betrek medewerkers bij plannen voor jeugdzorg

FNV vindt dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in de afspraken tussen gemeenten en het Rijk te weinig aandacht heeft besteed aan de medewerkers in de jeugdzorg. De vakbond vraagt zich af of de 613 miljoen euro die het demissionaire kabinet extra uittrekt om knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken, ook echt op de juiste plek terechtkomt.