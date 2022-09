FNV ondertekent IZA niet

De grootste vakbond in de zorg, FNV Zorg & Welzijn, nam na het eerste overleg over het IZA al direct afstand en zal het akkoord nu dan ook niet tekenen.

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Bij de eerste schetsen zagen wij al dat dit akkoord geen enkele positieve invloed op de arbeidsmarkt heeft, waarmee je ook maar één zorgmedewerker extra kunt behouden. Het zou moeten gaan over de kwaliteit van de zorg, over oplossingen, maar die zien we niet terug. Nu andere grote partijen zich terugtrekken is er geen draagvlak meer en moet de minister met een nieuw plan komen.”

Hoge werkdruk

De vakbond ziet vooral een minister die alleen maar bezig lijkt te zijn met de financiële houdbaarheid van de zorg. De Haas: “Wat heb je als zorgmedewerker aan 12 miljoen euro voor zeggenschap, terwijl wij dagelijks van zorgmedewerkers horen dat zij hun boodschappen niet meer kunnen betalen en omvallen als gevolg van de hoge werkdruk. Daar moet aan gewerkt worden.”

De Haas: “De kaders van het IZA waarbinnen gesproken kon worden, stonden op voorhand al vast. Meer zelfredzaamheid van de mensen die zorg nodig hebben, minder mensen werkzaam in de zorg, geen extra geld voor salarissen of vermindering van werkdruk, meer mantelzorg en geen discussie mogelijk over terugdringen van de marktwerking.”

Meer geld

In plaats van bezuinigingen moet er meer geld vrijgemaakt worden voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De Haas: “De salarissen in de zorg lopen achter en de werkdruk is immens. Dan moet je niet raar opkijken dat mensen uitvallen of de sector verlaten, terwijl we juist alle zeilen moeten bijzetten om mensen voor de sector te behouden.” Een van de manieren om de werkdruk te verlagen is vermindering van de administratieve taken.

Perverse marktwerking

Ook een oplossing is de marktwerking in de zorg terugdraaien en dan met name de aanbestedingen. De Haas: “Door de perverse marktwerking wordt geld niet op een goede manier uitgegeven. Het kost alle partijen enorm veel tijd en geld en het heeft de zorg niet beter gemaakt, integendeel. Het geld vloeit niet terug in de zorg, zoals zou moeten, maar in de zakken van tussenpartijen.”