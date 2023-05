FNV roept Kamerleden op long covid regeling aan te passen

FNV roept Kamerleden in een brief op om de long covid regeling van minister Helder aan te passen. FNV is kritisch op de voorgestelde tegemoetkomingsregeling long covid, waarover vandaag gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer.

FNV doet in de brief een beroep op de Kamerleden om op korte termijn tot een rechtvaardige regeling te komen.

Verbeterpunten

FNV wil een tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers die in 2020 besmet zijn geraakt en nu long covid hebben. En de groep die nu in aanmerking komt is nu niet volledig. Jeugdzorgmedewerkers, receptionisten en hulp in de huishouding worden bijvoorbeeld uitgesloten.

De vakbond vraagt om een bedrag van 22.839 euro als eerste tegemoetkoming. Dit bedrag is daarmee gelijk aan andere tegemoetkomingsregelingen voor beroepsziekten zoals voor gevaarlijke stoffen en asbestgerelateerde ziekten. Het voorgestelde bedraag van 15.000 euro is volgens FNV te laag.

Ook spreekt de regeling wantrouwen uit volgens FNV. Zo moet een medewerker in de zorg zelf bewijzen intensief en langdurig contact gehad te hebben met een besmet persoon terwijl men van een enkel kuchje al besmet kon raken. Ten slotte vraagt FNV om de aanvraag van de tegemoetkoming makkelijker te maken. Deze zou in het voorstel te complex zijn.

Teleurstellende regeling

“De regeling komt te laat, is voor een te kleine groep, te korte periode en het bedrag is te laag. Een zeer teleurstellende regeling van een falende minister die pal zou moeten staan voor de mensen die werken in de zorg, maar hen opnieuw in de kou laat staan”, vertelt Kitty Jong, vicevoorzitter vakbond FNV.

Opvallend is dat dit het enige moment lijkt te zijn dat de Tweede Kamer aanpassingen kan voorstellen, voordat het voorstel voor internetconsultatie gaat en daarna in de Staatscourant komt, zoals de minister in de brief schrijft.