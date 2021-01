FNV somber over cao universitair medische centra

Vrijdag wordt opnieuw gepraat over een nieuwe cao voor de universitair medische centra. Nederland telt acht academische ziekenhuizen met ruim 67.000 medewerkers. De FNV ziet het overleg over betere voorwaarden somber in: “Tot nu toont de werkgever totaal geen waardering voor de medewerkers die zich het afgelopen coronajaar keihard hebben ingezet en geeft daarmee een heel verkeerd signaal af.”

Dat zegt Elise Merlijn, die namens FNV Zorg & Welzijn onderhandelt over de cao. “Voor de coronacrisis was de werkdruk al extreem hoog en die is alleen maar toegenomen. De zorgprofessionals zijn aan het eind van hun Latijn, het ziekteverzuim is hoger dan ooit en het ziet ernaar uit dat dit nog maanden zo door kan gaan.”

Actietraject

Volgens de FNV is de kans groot dat er vrijdag nog steeds onvoldoende wordt bereikt naar de zin van de bond en dat er daarom “mogelijk een actietraject” begint. In 2018 en 2019 waren er ook al acties. (ANP)