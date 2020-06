FNV wil meer dan alleen bonus zorgmedewerkers

Een bonus van 1000 euro voor zorgmedewerkers is een mooi gebaar, maar belangrijker is dat er straks bij de cao-onderhandelingen resultaat wordt geboekt. Dat zegt vakbondsbestuurder Cor de Beurs.

De Beurs doet zijn uitspraken bij RTV Oost.

“Duizend euro netto is best een mooi gebaar”, aldus de vakbondsbestuurder. “Maar voor ons is het ook een opmaat naar betere cao’s voor volgend jaar.”

In het najaar zijn er weer nieuwe cao-onderhandelingen. “We hopen dat de regering dan even ruimhartig is om die arbeidsvoorwaarden te verbeteren.”

Personeelstekort

De Beurs stelt dat het personeelstekort in de zorg door de coronacrisis is toegenomen. “Dat probleem gaat na corona weer in alle hevigheid toenemen. En er is maar één manier om mensen te binden en binnen te krijgen en dat zijn goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.”