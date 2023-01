Forse toename aantal verkeersdoden

Het afgelopen jaar zijn 578 mensen om het leven gekomen in het verkeer en dat is het hoogste aantal slachtoffers sinds jaren. Dat terwijl het streven van de overheid er juist op is gericht het aantal verkeersdoden in 2030 te hebben gehalveerd. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit ongevalsdata over 2022 van Smart Traffic Accident Reporting, waar onder andere de politie, overheid en ANWB in samenwerken.

Niet alleen het aantal dodelijke slachtoffers steeg tot recordhoogte, ook het aantal verkeersongevallen waarbij minimaal één gewonde te betreuren viel nam toe tot 21.457, ruim 3500 meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal ongevallen met alleen materiële schade steeg in vergelijking met 2021 met 10.028 incidenten tot 75.025.

Om het tij te keren pleit Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, voor meer prioriteit van lokale en provinciale overheden voor maatregelen. Bovendien vertekenen de cijfers ook, want het is nog exclusief slachtoffers die in het ziekenhuis overlijden ten gevolge van een ongeval. Die aantallen hierbij opgeteld worden door het CBS over een paar maanden bekendgemaakt. (anp)