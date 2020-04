Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is vrijdag flink toegenomen ten opzichte van de dagen ervoor. Dat meldt Omroep Brabant. In een dag tijd kwamen 120 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis terecht. Bijna dertig meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).