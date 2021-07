Foute jeugdzorgdeclaraties kosten Breda 2,5 miljoen

Uit onderzoek van vijf gemeenten in Brabant blijkt dat bij 90 procent van de jeugdzorgaanbieders foute facturen worden gestuurd. Breda heeft inmiddels 2,5 miljoen aan onterechte declaraties teruggevorderd.

Dat meldt dagblad BN/De Stem. De vijf samenwerkende gemeenten – Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout – hebben tot nu toe twintig onderzoeken uitgevoerd, zowel bij kleine als bij grote jeugdzorgaanbieders. Bij 18 instellingen werden fouten gemaakt. Meestal gaat dat niet om fraude, maar om onduidelijkheden door bijvoorbeeld wijzigingen in het stelsel of omdat het jeugdzorgsysteem te ingewikkeld is. Er is nauwelijks sprake van verwijtbaar gedrag.

Inkoopcontracten

De komende vier jaar willen de Brabantse gemeenten de financiële gang van zaken bij alle 250 jeugdzorgaanbieders doorlichten. De gemeenten steken ook de hand in eigen boezem. Uit het onderzoek blijkt dat ze zelf inkoopcontracten opstellen met eisen die eigenlijk niet kunnen. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland zegt het probleem met verkeerde declaraties niet te herkennen.