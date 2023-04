Fracties: geld boven inhoud in jeugdzorgdebat

Nu het financiële conflict over de jeugdzorg tussen kabinet en gemeenten na 1,5 jaar is beslecht, zou je denken dat de angel uit het Kamerdebat over de jeugdzorg is gehaald. Want nu kunnen er eindelijk inhoudelijke maatregelen worden genomen om de jeugdzorg te verbeteren. Niets is minder waar. Honderden miljoenen euro’s aan bezuinigingen hangen nog steeds boven de markt. Bovendien steekt het veel fracties dat, voor de zoveelste keer, het geld leidend is in plaats van de inhoud. De bewindspersonen wachten een stevig debat.