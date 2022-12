Fragiele patiënten laten zich vaker niet opereren

De krant noemt als voorbeeld de vader van Guy Bruggeling. Hij was 82 jaar, gebonden aan een rolstoel en had dementie toen hij ten val kwam in het verpleeghuis. Door nieuw beleid van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht kon zijn familie afzien van de operatie en kiezen voor een behandeling met pijnmedicatie. De vooruitzichten op herstel waren beperkt, de kans bestond dat hij slechter uit de operatiekamer zou komen. “Hij stierf twee of drie dagen na zijn val, vredig in het verpleeghuis”, zegt Bruggeling. Enkele jaren geleden had hij mogelijk nog een operatie ondergaan.

Het St. Antonius Ziekenhuis biedt sinds twee jaar de meest kwetsbare patiënten na een gebroken heup de keuze: een operatie óf palliatieve zorg met pijnbestrijding. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 13 procent van de ouderen met een gebroken heup kiest voor de palliatieve zorg, terwijl voorheen meer dan 98 procent van de patiënten een operatie kreeg. (ANP)