Franse aanklagers beginnen vooronderzoek naar Philips

Dit gebeurde na meerdere klachten over de technische problemen met de apparaten van het Nederlandse medisch-technologische concern.

Apneu-apparaten van Philips

In bepaalde apneu-apparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Het bedrijf moet daardoor zo’n 5,5 miljoen apparaten terugroepen. De problemen werden vorig jaar bekend, maar uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was.

Een woordvoerder van de procureur in Parijs zegt sinds juni meerdere klachten over de Philips-apparaten te hebben ontvangen. Die gingen onder meer over misleiding, het in levensgevaar brengen van anderen en de toediening van schadelijke stoffen. In Frankrijk riep Philips 370.000 apparaten terug wegens het defect, waarvan volgens nieuwszender France Info ongeveer een derde is vervangen.

Schikking

Philips heeft ook in de Verenigde Staten te maken met justitie. Hier hoopt het beursgenoteerde bedrijf tot een schikking te komen, meldde Philips bij zijn tweedekwartaalcijfers.

Van mei tot en met juli kwamen bij de FDA in de VS 48.000 meldingen binnen van incidenten met de apneu-apparaten, veel meer dan in de voorgaande twaalf maanden. Daarbij zaten 44 gevallen van mensen die mogelijk zijn overleden als gevolg van schade door het gebruik van de Philips-apparatuur. In de periode daarvoor had de FDA nog 124 gevallen in verband gebracht met de klachten over slaapapneu-apparaten. Of de gemelde overlijdens en andere gezondheidsklachten daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de apparaten, is niet aangetoond. (ANP)