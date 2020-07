Franse Orpea Groep doet overname in Baarn

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael in Baarn biedt in een kleinschalige exclusieve omgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen. Ook bestiert Bloemendael een zorghotel. Om haar bewoners in de toekomst optimale zorg te kunnen bieden, is Bloemendael per 1 juli overgenomen door Orpea Groep en September Holding, zo laten de betrokken partijen in een persbericht weten.

Als onderdeel van de overname neemt Marga Vrijmoeth in de rol van operationeel directeur de werkzaamheden over van Herald en Madelon van Ieperen. Zij hebben in de afgelopen vijf en twintig jaar Bloemendael helpen uitgroeien tot “een professionele en onderscheidende zorgorganisatie”.

Met de overname breidt Orpea de activiteiten in Nederland verder uit. Orpea is een Franse beursgenoteerde onderneming met 80.000 verpleeghuisbedden in vijf landen. In Nederland is Orpea actief met haar labels Allerzorg, Wonen bij September, Compartijn, Dagelijks Leven en Woonzorgnet.

Mede-eigenaar September Holding heeft net als Bloemendael kleinschalige woonhuizen voor ouderen waar liefdevolle zorg, warmte en persoonlijke aandacht voorop staan. September Holding bestaat momenteel uit 10 woonhuizen, met 170 appartementen en 300 medewerkers verspreid over heel Nederland.