Fraude met Europees onderzoeksgeld bij LUMC 

De mogelijke fraude is aan het licht gekomen doordat de Europese Unie navraag deed bij de raad van bestuur over de verantwoording van een aantal EU-projecten. Hierbij bleek steeds dezelfde externe partij betrokken te zijn. “Deze partij is gespecialiseerd in het verwerven en coördineren van EU-projecten en is niet alleen werkzaam voor het LUMC’’, staat in een persbericht van het LUMC.

Stelselmatige fraude

Nadat de EU een verdenking van fraude had gemeld, begon het LUMC een intern onderzoek naar het handelen van de LUMC-medewerkers die de fondsen beheren. Hieruit is gebleken dat er bij drie projecten stelselmatig fraude is gepleegd. De onderzoeksprojecten hebben geen betrekking op de patiëntenzorg.

Geschrokken

De bestuurders zijn geschrokken van de ernst van de feiten. Lid raad van bestuur van het LUMC, Frida van den Maagdenberg: “Deze stroken niet met de betrouwbaarheid en integriteit die men van ons mag verwachten. Het LUMC trekt hier lering uit. Daarom gaan we scherper kijken wat we nu kunnen en moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Extern onderzoek naar alle LUMC-projecten

Een externe commissie heeft van de raad van bestuur de opdracht gekregen om de inrichting en aansturing van projecten op alle niveaus in het LUMC te beoordelen en een adviesrapport hierover uit te brengen aan de raad van bestuur.