Friese huisarts vroeg om coronaklachten te verzinnen

Volgens Doeglas is de Friese GGD nog steeds terughoudend met testen. “GGD Fryslân test alleen zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen met klachten. De GGD verstaat daaronder koorts en hoesten. Maar mensen met het coronavirus kunnen ook andere klachten ontwikkelen, zoals diarree, oogontsteking of verlies van reuk en smaak.”

Besmettingen

Maandag kwam via anonieme medewerkers in het nieuws dat onder thuiszorgers en thuiswonende cliënten in Menaam al bijna een maand coronabesmettingen opduiken. In totaal zijn vijf thuiszorgmedewerkers van Palet (een onderdeel van de KwadrantGroep) en acht cliënten besmet geraakt, van wie volgens huisarts Doeglas twee zijn overleden. Voor zover bekend zijn in Menaam geen cliënten en medewerkers van andere thuiszorgorganisaties besmet.

GGD

Volgens GGD Fryslân testte 29 april de eerste thuiszorgcliënt positief in Menaam. Op 8 mei volgde de tweede. Op 10 mei zijn op aandringen van Doeglas, zoals zij zegt, bijna alle vijftien thuiszorgmedewerkers van de groep Menaam en omstreken van Palet getest, net als alle cliënten met klachten als hoesten of koorts. Twee medewerkers waren besmet met corona. Toen een derde het virus de volgende dag ook bleek te hebben, wilde de huisarts het hele team laten testen. “Toen heb ik ze maar klachten laten fingeren, anders werden ze niet getest. Daar kwamen nog twee positieve gevallen uit, die anders niet aan het licht waren gekomen.”

KwadrantGroep

De KwadrantGroep meldt aan de Leeuwarder Courant alle eigen medewerkers, eigen cliënten die het aangaat, of hun eerste contactpersoon, te hebben ingelicht. Na de eerste twee besmettingen zegt de organisatie maatregelen te hebben getroffen door persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken aan het personeel. GGD Fryslân laat weten dat de RIVM-richtlijnen worden gevolgd en mensen met klachten worden getest.