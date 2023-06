Friese ouderenorganisaties roepen op tot andere aanpak transitieopgave

De bestuurders van Friese ouderenorganisaties roepen in een gezamenlijke brief aan de minister op tot een andere aanpak transitieopgave.

De bestuurders maken zich grote zorgen over de continuïteit en kwaliteit van zorg als gevolg van aangekondigde budgetkortingen vanuit de overheid.

Noodklok

De aangekondigde kortingen vormen, samen met de oplopende krapte op de arbeidsmarkt, de terugval in arbeidsmarkt capaciteit, de forse opgave op het gebied van verduurzaming en vernieuwing van vastgoed, aanleiding om de noodklok te luiden.

De bestuurders laten weten dat als er niks gebeurt, we met elkaar op een groot zorginfarct stevenen. Er is sprake van structurele onderwaardering voor het werken in de zorg. Dat moet anders. Daartoe doen de gezamenlijke bestuurders een dringende oproep om met elkaar na te denken over een integrale veranderstrategie en -aanpak.

Stoppen met complexiteit

In de brief doen zij een dringende oproep de geplande kortingen terug te draaien, om op korte termijn een bestuurlijk overleg te plannen, waarbij alle systeempartijen om tafel zitten. Voor een structurele oplossing moet de zorginfrastructuur opnieuw worden ingericht. Er kan en mag geen tijd verloren gaan.

Door een inmiddels disfunctioneel systeem, houden partijen elkaar gevangen in een web van bovenmatige complexiteit. Waarvan de klanten en de medewerkers de dupe zijn. Oplopend verzuim en vertrek van medewerker zijn een direct gevolg van dit disfunctionerend systeem. We moeten stoppen met complexiteit rondom bijvoorbeeld mededinging en fiscaliteit. De focus moet liggen op cliënten en medewerkers.