Friese ziekenhuizen willen met plaszak waterkwaliteit verbeteren

Patiënten krijgen voor een CT-scan vaak contrastvloeistof toegediend. In de 24 uur daarna plassen ze die weer uit. Enkele stoffen die moeilijk afbreken, komen daardoor in het riool terecht en vervolgens in het grond- en oppervlaktewater. Om dat te voorkomen, delen de vier ziekenhuizen voortaan een zak uit. Het is de bedoeling dat patiënten daar de eerste vier keer in plassen. “In de zak zit materiaal dat ervoor zorgt dat de urine direct na het plassen stolt. De zakken zijn hierdoor simpel en hygiënisch in gebruik en kunnen bij het restafval”, aldus CT-laborant Jurriaan Kamphuis van het MCL.

Samenwerking

Na een succesvolle landelijke proef, waar het Antonius aan deelnam, besloten de andere ziekenhuizen in de provincie aan te sluiten. De samenwerking komt voor uit de Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ). De betrokken partijen zien het als een manier om uitvoering te geven aan de green deal 3.0.

Eind dit jaar gaan de vier Friese ziekenhuizen bekijken of ze de plaszakken ook kunnen meegeven aan opgenomen patiënten en patiënten die worden onderzocht met andere beeldvormende technieken.