Fundis mikt op overname noodlijdend PrivaZorg

PrivaZorg is door sterk teruglopende bedrijfsresultaten gedwongen om stappen te zetten. Door onder meer “structureel veel te hoge overheadkosten” is de omzet in drie haar gehalveerd. Daarnaast is het bedrijf de afgelopen jaren in opspraak geweest vanwege schimmige financiële constructies en ruzies in de bedrijfstop.

Stevig fundament

Toch is de zorg aan cliënten dankzij de grote inzet van de zorgverleners altijd op een hoog niveau gebleven, constateert Fundis. Daarmee heeft PrivaZorg nog altijd een “stevig fundament voor de toekomst”. Wel zullen naar verwachting enkele tientallen arbeidsplaatsen bij de ondersteunende diensten verdwijnen, met name op het centraal kantoor in Amersfoort. De betrokken directies zijn met de vakbonden in gesprek over een sociaal plan, dat voorziet in de begeleiding van-werk-naar-werk voor de medewerkers die hun baan verliezen. Cliënten van PrivaZorg behouden hun zorg en zorgverlener.

Bijzonder karakter

PrivaZorg is een zorgorganisatie met een bijzonder karakter. Ze werkt voor het overgrote deel met zelfstandige zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen. Vanuit lokale steunpunten in het midden en het zuiden van het land helpen de circa 1300 zorgverleners ongeveer 2800 cliënten. Dit bijzondere karakter zorgt ervoor dat PrivaZorg goed past bij Fundis, een netwerk van 22 organisaties met 4500 medewerkers, die zorg leveren aan 12.000 kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Met de toevoeging van PrivaZorg aan haar netwerk krijgt Fundis een stevige positie in het aanbod van thuiszorg door zelfstandige zorgverleners. Fundis stelt deze groep fusievoordelen in het vooruitzicht in de vorm van lagere administratieve lasten.