FWG en Laurens onderzoeken taakherschikking in ouderenzorg

Aanleiding vormen de arbeidsmarktkrapte en de stijgende zorgvraag, waardoor niet is gegarandeerd dat in de toekomst iedereen nog zorg kan ontvangen. Met het onderzoek willen FWG en Laurens ervoor zorgen dat cliënten nog altijd de juiste zorg en ondersteuning krijgen en medewerkers met plezier aan het werk blijven. Met de resultaten willen beide partijen niet alleen het werken bij Laurens toekomstgericht inrichten, maar de (tussentijdse) resultaten ook delen met de hele zorg.

Bekwaamheden

Volgens FWG en Laurens is niet alleen het onderzoek vernieuwend, maar ook de aanpak. Raymond van Snek, directeur Wonen met Zorg bij Laurens: “We gaan op een unieke manier het werk in de (ouderen)zorg onder de loep nemen. Daarbij zoeken we naar de beste situatie voor onze cliënten, medewerkers en organisatie. Dit doen we samen met medewerkers, waardoor zij zelf een stem krijgen in het anders organiseren van hun werk in de zorg. Zoals ook in de nieuwe CAO-VVT staat, is het denken in bekwaamheden hierbij het vertrekpunt. Dan kijk je bijvoorbeeld ook naar wat naasten en vrijwilligers hierin kunnen betekenen.”

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit meerdere fasen. De opbrengst van iedere fase willen FWG en Laurens breed delen met het veld. Grofweg ziet het onderzoek er als volgt uit: in de eerste fase vindt een analyse plaats van de huidige werkzaamheden en verdeling van werk in de organisatie. Vervolgens worden trends en ontwikkelingen (binnen en buiten de organisatie) inzichtelijk gemaakt, en de effecten daarvan op (werk binnen) Laurens. Op basis van de huidige en toekomstige situatie zullen mogelijke toekomstscenario’s worden geschetst. Deze worden vertaald naar de effecten op de kwaliteit van zorg voor cliënten, de kwaliteit van en het plezier in het werk door medewerkers en de overall efficiency van het werk in de zorg.

Goed werkgeverschap

FWG streeft met het onderzoek naar een combinatie van een flexibele inrichting van het werk met goed werkgeverschap. Astrid Westerbeek, directeur onderzoek & innovatie bij FWG: “Om zorgorganisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitdagingen en inrichtingsvraagstukken voor de komende jaren, hebben we behoefte aan zicht op de potentie en de haalbaarheid van het zo flexibel mogelijk inrichten van werk in relatie tot goed werkgeverschap. Met dit onderzoek kunnen we deze ambitie combineren met het concrete inrichtingsvraagstuk van Laurens.”