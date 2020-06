Fysio’s toch tevreden met continuïteitsbijdrage

Hoewel de branchevereniging in mei z’n onvrede uitsprak over de continuïteitsregeling van zorgverzekeraars, zijn de fysiotherapeuten zelf erg tevreden met de bijdrage die ze krijgen voor de tijd dat ze minder zorg konden leveren.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van de branchevereniging KNGF. Bijna twee derde van de ruim 1300 ondervraagde fysiotherapeuten is redelijk tot zeer tevreden met de continuïteitsbijdrage. Dit is opvallend, omdat de KNGF in mei fel van leer trok over de regeling. Zorgverzekeraars zouden te veel voorwaarden stellen en zelfs willen dat een deel van de fysiotherapeuten failliet zou gaan. De KNGF hekelde de twintig pagina’s aan voorwaarden en zei genoodzaakt te zijn om te adviseren wellicht geen gebruik te maken van de regeling.

Veel gebruikt

Uit de enquête blijkt dat 91 procent van de gecontracteerde fysio’s die zijn ondervraagd wel gebruikmaakt van de continuïteitsbijdrage. Hierbij krijgen ze over de maanden maart, april, mei en juni 86 procent van de te verwachten omzet uitgekeerd. Over inhaalzorg later in het jaar krijgen ze dan een lager tarief (45 procent van het normale tarief).

Wel blijkt dat er nog zorgen leven onder de fysio’s. De meesten zitten nog niet op driekwart van hun normale omzet, ondanks dat een aantal beperkende coronamaatregelen al zijn opgeheven. Ze verwachten dat dit percentage in de tweede helft van 2020 niet boven de 90 procent uitkomt.

Inhaalzorg

De KNGF bereikte met de noodkreet over de regeling wel een verduidelijking wat betreft de inhaalzorg. Zorgverzekeraars rekenen onder inhaalzorg wat over de hele periode aan extra zorg is geleverd en gaan dus niet af op maandelijkse overschrijding. Zo zullen minder snel nadelige effecten van schommelingen optreden. Ook zal er niet worden gekeken naar de overschrijding per zorgverzekeraar, maar naar het totaal.