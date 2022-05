Fysiotherapeut verdacht van verkrachting cliënten

Een 54-jarige fysiotherapeut uit Klazienaveen wordt verdacht van verkrachting en aanranding van in totaal zestien vrouwelijke cliënten. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Assen. In veertien gevallen gaat het om het betasten van vrouwen tijdens de behandeling, maar het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem ook van verkrachting van twee vrouwen.