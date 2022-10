Gebruikers apneu-apparaten Philips naar rechter om informatie VWS

Meer dan een jaar geleden werd een Wob-verzoek ingediend bij het ministerie om informatie over de apneu-apparaten vrij te geven. Het gaat dan om informatie over veiligheid, communicatie, meldingen over de apparaten en over RIVM-onderzoeken. Het ministerie heeft volgens de advocaat nog altijd niet gereageerd op dit verzoek. VWS heeft aangegeven zo’n duizend documenten in bezit te hebben. Die documenten bestaan onder meer uit correspondentie met Philips en gemelde incidenten.

Topprioriteit

“De gebruikers die ik bijsta, maar ook de 85.000 overige gebruikers in Nederland, hebben er een groot belang bij om deze informatie snel te krijgen. Mensen zijn bezorgd, angstig en ervaren emotionele problemen”, laat De Hek weten in een persverklaring. “Het ministerie dat verantwoordelijk is voor volksgezondheid en welzijn zou hier topprioriteit aan moeten geven”, aldus de advocaat.

Isolatieschuim

In bepaalde apneu-apparaten van Philips kon isolatieschuim afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Het bedrijf moet daardoor zo’n 5,5 miljoen apparaten terugroepen. Philips laat de problemen onderzoeken, maar volgens De Hek weigert het bedrijf openheid te geven over de onderzoeksdata.

Aanwijzingen

De problemen werden vorig jaar bekend, maar uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA kwam naar voren dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was. Franse openbaar aanklagers startten eerder al een vooronderzoek naar Philips vanwege de kwestie. Ook justitie in de VS heeft Philips op de korrel. (ANP)