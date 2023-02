Gedragscode openheid over medische incidenten is vernieuwd

De GOMA 2022 is een herziening van de GOMA 2010. De permanente commissie GOMA, het overlegorgaan waar letselschadebranche en zorgsector elkaar ontmoeten, heeft enkele jaren gewerkt aan de vernieuwing.

Medische incidenten

De GOMA 2022 gaat over het goed omgaan met medische incidenten. De gedragscode moet zorg dragen vooor een correcte en passende aanpak onmiddellijk na het bekend worden van een medisch incident. De inzet van partijen zou gericht moeten zijn op een sfeer van wederzijds vertrouwen, transparantie en samenwerking. Daardoor ontstaan de juiste voorwaarden voor een redelijke, rechtvaardige en voortvarende manier van omgaan met medisch incidenten. Alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten ondersteunen de GOMA 2022.

GOMA 2022

Volgens de Letselschade Raad was herziening van de GOMA 2010 achterhaald door diverse ontwikkelingen in de zorg. In de eerste plaats is er veel meer aandacht voor transparantie in de zorg, ook in het beleid van zorgaanbieders. Ook ontwikkelingen in de wetgeving maakte een herziening noodzakelijk, zoals de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de wetgevingsontwikkelingen in de AVG, de Wgbo en de ontwikkelingen in de tuchtrechtspraak. Verder is er een trend onder zorgaanbieders om, in samenspraak met hun aansprakelijkheidsverzekeraar, een steeds grotere eigen rol te spelen bij het beoordelen en afhandelen van verzoeken om schadevergoeding.