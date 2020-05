‘Geen enkel ziekenhuis betrok VAR bij crisisbeleidsteam’

Bijna een derde van de VAR’s gaf het rapportcijfer zes of zeven, weer een derde een acht of hoger, aldus Bloemhof in Nursing.

Nuance

Opvallend was dat in geen enkel ziekenhuis de raad van bestuur de VAR vroeg om plaats te nemen in het crisisbeleidsteam. Er is wel wat nuance nodig bij deze cijfers, aldus Bloemhof, want in de kleinere ziekenhuizen hebben VAR’s vaak korte lijnen met de raad van bestuur. ‘Zitting hebben in een crisisteam vinden zij daarom niet nodig. Ook zijn er bijvoorbeeld verpleegkundig managers die in de VAR zitten en vanuit hun functie als manager, dus niet als VAR-lid, zitting hebben in operationele crisisteams.’

Hart van ons werk

Tegelijkertijd is het vreemd dat raden van bestuur niet meteen aan verpleegkundigen denken als het om een crisis gaat, vervolgt Bloemhof. ‘Terwijl wij in het hart van ons werk geraakt worden. Ga maar na, een verdubbeling van de ic-bedden, de grote emotionele impact van het werk, het opschalen en flexibel inzetten van collega’s, en geen bezoek meer welkom bij de patiënt. Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat de VAR een belangrijke rol heeft in de crisisorganisatie. Dat moet echt beter.’