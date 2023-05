Geen financiële maatregelen voor toename ggz in de Wlz

Dat schrijven minister Conny Helder (LZS) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) in een brief aan de Kamer over de vervolgaanpak van passende zorg bij mensen met een psychisch aandoening. Begin 2024 wordt gekeken wat de effecten zijn van deze maatregelen.

Hoge instroom

De hoge instroom in de Wlz sluit niet aan bij passende zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoeningen en een hoge zorgvraag. Ook staat de Wlz hierdoor financieel en op het gebied van personeel onder druk. De bewindslieden hebben daarom in overleg met verschillende partijen (de Nederlandse ggz, Valente, MIND, de VNG en ZN) afspraken gemaakt en maatregelen opgesteld.

Het belangrijkste doel daarbij is dat de instroom naar de Wlz afneemt. In eerste instantie moet dit een afname zijn van 20 procent. Uiteindelijk moet de instroom afnemen van ongeveer 300 cliënten per maand op dit moment, naar 100 cliënten per maand.

Duidelijkere toegangscriteria, een regioaanpak en langer durende Wmo-beschikkingen zijn de maatregelen die op de korte termijn worden opgepakt.

Toegangscriteria verduidelijken

VWS stelt samen met de betrokken partijen en het CIZ een handreiking op voor alle aanbieders en gemeenten, waarin de toegangscriteria tot de Wlz voor deze doelgroep worden toegelicht. Daarmee kunnen professionals een scherpere afweging maken bij de doorverwijzing naar het CIZ. Uitgangspunt is dat bij twijfel geen Wlz indicatie wordt aangevraagd. Ook de indicatiestellers van het CIZ kunnen met deze handleiding een betere afweging maken. De handreiking moet eind juni 2023 klaar zijn.

Regioaanpak

Regio’s vormen een beeld van de langdurige ggz in de regio en de aanpak die nodig is om te komen tot passende zorg en ondersteuning. Dit doen zij op basis van een set kwantitatieve indicatoren. Het streven is dat iedere zorgkantoorregio eind dit jaar een beeld heeft van de vervolgaanpak die nodig is.

Onderdeel van de regioaanpak is het starten met een pilot casuïstiekbespreking of multidisciplinair overleg door gemeenten samen met zorgaanbieders en waar mogelijk ook zorgkantoren. Een aantal regio’s start hiermee in 2023, de resterende regio’s volgen in 2024 en 2025.

De landelijke opdracht waar de regio’s mee aan de slag gaan wordt op korte termijn vastgesteld en verspreid naar de regio’s.

Langer durende Wmo-beschikkingen

De partijen verwachten meer rust en stabiliteit voor mensen met een psychische aandoening wanneer er langer durende beschikkingen door gemeenten worden afgegeven. Daarmee moet het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie bij het CIZ verminderen.

De VNG en VWS starten samen een onderzoek naar de beschikkingsduur beschermd wonen en ambulante begeleiding. Daarbij wordt ook onderzocht voor welke groepen binnen de doelgroep langduriger beschikken mogelijk is. Dit onderzoek moet uiterlijk 1 oktober 2023 zijn afgerond.

Maatregelen en inzet voor de lange termijn

De partijen zetten ook in op maatregelen die op de lange termijn voor verandering moeten zorgen.

VWS kijkt daarvoor naar mogelijk wettelijke aanpassingen in de Wlz en Wmo. Het gaat hierbij om het onderzoeken van aanpassingen in de toegang tot de Wlz in relatie tot de Wmo. Ook de financiering van de Wmo is onderdeel van dit onderzoek.

Daarnaast wordt door de partijen in beeld gebracht wat extra gedaan kan worden aan preventie om de instroom van nieuwe cliënten in de Wlz te voorkomen. Het gaat dan om maatregelen bovenop de acties vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).