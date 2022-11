Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

“De optie voor een meldplicht hing een tijd in de lucht, maar daar zet het ministerie nu niet meer op in. Daar zijn wij tevreden over”, aldus de beroepsvereniging. Artsen behouden een zogeheten informatierol en kan de patiënt bijvoorbeeld informeren over het feit dat er een wettelijke meldplicht is.

Andere zorgprofessionals

In het plan van minister Mark Harbers (I&W) komt er een laagdrempelige 75+screening voor automobilisten op cognitie, motoriek en visus. Er wordt nog onderzocht of er naast artsen ook andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals de screening kunnen uitvoeren. Het CBR besluit dan over de rijgeschiktheid of verwijst zo nodig door voor een aanvullend onderzoek door een medisch specialist. Dit moet ervoor zorgen dat de prijs-kwaliteitverhouding van de screening verbetert en mensen niet meer lang hoeven te wachten voordat ze goedkeuring hebben om hun rijbewijs te verlengen.