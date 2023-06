Geen nieuwe beroepen in Wet BIG in afwachting van advies Gezondheidsraad

Minister Ernst Kuipers van VWS heeft de gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over een toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Totdat de uitkomsten van het advies bekend zijn neemt de minister geen nieuwe aanvragen aan voor opname, uitbreiding of verschuiving van bevoegdheden in de Wet BIG.

De minister verwacht het advies van de Gezondheidsraad eind 2024, schrijf hij in een brief aan de Kamer.

Wet BIG Toekomstbestendig

De minister is al langere tijd bezig de koers om de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) toekomstbestendig te maken. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het goed om daar zo min mogelijk regels over af te spreken. Daar tegenvoer moet de veiligheid voor patiënten voldoende zijn beschermd om gezondheidsschade te voorkomen. In de verzamelbrief Wet BIG beschrijft Kuipers de laatste stand van zaken.

Adviesaanvraag

Zo blijkt dat Kuipers de Gezondheidsraad heeft gevraagd om advies uit te brengen over een toekomstbestendig toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Een deel van het adviesverzoek gaat ook over het overdragen van de taak om nieuwe verzoeken voor speciale handelingen en reguleren van beroepen aan een onafhankelijke raad.

Voorlichtingscampagne

Op dit moment wordt de voorlichting over de mogelijkheden van de opdrachtregeling afgemaakt. Uitgangspunt is dat deze voorlichting ervoor zorgt dat de opdrachtregeling in de toekomst beter gebruikt wordt en bijdraagt aan meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

De opdrachtregeling houdt in dat het mogelijk is om bijvoorbeeld voormalig BIG-geregistreerde zorgverleners of zorgverleners in opleiding in te zetten in de zorg. De werkgever moet goede afspraken maken over de voorwaarden waaronder deze niet-BIG-geregistreerden zorg gaan verlenen. Eerder werd aan VWS geadviseerd om deze regeling te verduidelijken en betere voorlichting te verzorgen.

Op de website van de Rijksoverheid verschijnt deze zomer een nieuwsbericht met een voorlichtingsdocument en een infographic over de opdrachtregeling en wordt de voorlichting ook buiten de Rijksoverheid breed verspreid. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die in zijn beroep te maken krijgt met voorbehouden handelingen en het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen.

Kwaliteitsregisters geen wettelijke verplichting

De meeste Wet BIG beroepen hebben een eigen kwaliteitsregister. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf.

Aan de beroepsgroepen die (nog) geen kwaliteitsregister hebben, heeft de minister ondersteuning aangeboden. “Op deze wijze verwacht ik dat er meer draagvlak gecreëerd wordt voor een kwaliteitsregister, dan door een wettelijke verplichting.” Artsenfederatie KNMG en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) denken na over hoe een register een meerwaarde kan zijn voor hun beroepsgroep.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is gezamenlijk een eigen landelijk register voor BIG-geregistreerde psychologen aan het opzetten. In dit register wordt naast de beroepsregistratie aangegeven welke specifieke expertise zij beschikken. “Dit draagt ook bij aan meer juiste zorg op de juiste plek, aangezien het verwijzers meer handvatten geeft om een cliënt te verwijzen naar de juiste behandelaar.”

Verplicht vermelden BIG-nummer afgeschaft

De minister heeft onder andere vanwege de hoge werkdruk en krappe arbeidsmarkt de verplichting het BIG-nummer te vermelden op websites en in de emailondertekening afgeschaft. “De lasten van deze verplichting voor de zorgverleners wegen niet op tegen het nut en de noodzaak van deze maatregel.”

PRC-trajecten herzien

De beroepsgroepen van de verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en apothekers hebben in 2021 hun PRC-traject herzien. Daarbij is de aansluiting op de actuele kwaliteitseisen verbeterd en zijn oudere toets onderdelen vernieuwd. Ook is het, waar dat kan, mogelijk om het examen digitaal af te leggen.

“Bij signalen van andere beroepsgroepen zal ik onderzoeken of herziening van hun PRC-traject wenselijk en/of noodzakelijk is, zodat voormalige BIG zorgmedewerkers zonder onnodige drempels weer kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.”