Geen nieuwe besmettingen Hillegom, teller blijft op 39 staan

In en rond café De Kleine Beurs in het Zuid-Hollandse Hillegom zijn vrijdag geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. De teller blijft staan op 39. Onder hen zijn 31 bezoekers van het café. De acht anderen zijn door de besmette bezoekers aangestoken.

De GGD Hollands Midden, waar Hillegom onder valt, zegt “voorzichtig positief” te zijn en geen grote toename meer te verwachten. De bezoekers zijn waarschijnlijk op 11 juli ziek geworden. De incubatietijd loopt zaterdag af, twee weken later. Wie dan nog niet ziek is geworden, heeft de ziekte vrijwel zeker niet opgelopen. Wel houdt de GGD ongeveer 300 mensen uit de omgeving van de bezoekers in de gaten, omdat zij besmet kunnen zijn geraakt. Dat onderzoek loopt nog tot begin augustus. (ANP)