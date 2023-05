Geen vaccinatiecampagne voor gordelroos wegens geldgebrek

Gordelroos is een infectie die huiduitslag veroorzaakt. Jaarlijks raadplegen 88.000 patiënten, vooral vrouwen, hun arts vanwege gordelroos. Er bestaat een vaccin tegen. Al in 2019 zei de Gezondheidsraad dat het “uiterst zinvol” is om iedereen vanaf 60 jaar te vaccineren tegen gordelroos. Het vaccin zou rond de 90 procent van de gordelroosgevallen voorkomen. Een Kamermotie riep in 2020 de regering op dit zo snel mogelijk te doen.

Toch komt die vaccinatieronde er niet, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). “Er is op dit moment geen geld voor extra uitgaven”, zegt hij. “En gordelroosvaccinatie is een kostbare extra investering, met bedragen van 80 tot 200 miljoen euro per jaar in de eerste jaren en 40 miljoen per jaar structureel daarna.” (ANP)