‘Gefragmenteerde zorgvastgoedmarkt in Nederland biedt kansen voor beleggers’

Binnen Europa is Nederland een van de aantrekkelijkste landen voor investeerders in zorgvastgoed. Dat komt door de sterk vergrijzende bevolking plus de gefragmenteerde aard van de markt voor zorgwoningen.

Dat concludeert vastgoedadviseur Savills in een rapport over Europese seniorenhuisvesting, waar vakblad Vastgoedmarkt over schrijft. De combinatie zal kansen blijven bieden voor investeerders, denkt Savills. Daarin is de Nederlandse markt vergelijkbaar met de zorgvastgoedmarkt in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Spelersruimte

In Nederland is de markt voor zorgvastgoedinvesteerders op dit moment sterk gefragmenteerd. De grootste vijf partijen hebben hier 5 procent van de markt, dat is een heel verschil met bijvoorbeeld België, waar de vijf grootste spelers bijna 25 procent in handen hebben. Daar is weinig ruimte om bestaande bouw te kopen en een portefeuille op te bouwen.

Volgens Savills is Duitsland de meest liquide markt voor zorgwoningen, met in 2020 meer dan 5 miljard euro aan investeringen. Het Verenigd Koninkrijk volgt met 2,2 miljard euro. Frankrijk en Italië staan op drie met elk 750 miljoen euro. Nederland komt uit op 168 miljoen.