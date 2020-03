Interessant voor u

Minister schuift flink met tegemoetkoming vastgoedlasten umc’s

Minister Bruins van medische zorg gaat flink schuiven met de tegemoetkoming in de kapitaallasten van academische medische centra. Door de nieuwe verdeelsleutel krijgt het Erasmus 21 procent oftewel 1,3 miljoen euro minder en Maastricht UMC juist 37 procent of zeven ton meer. In totaal is er voor de umc’s 40 miljoen euro aan kapitaallastensubsidie beschikbaar.