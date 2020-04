Gehandicaptenzorg: hoog knuffelgehalte, afstand werkt gewoon niet

In de gehandicaptenzorg is het onmogelijk om mensen te behandelen of verplegen zonder aanraking. Het knuffelgehalte is bij ons hoog. Afstand, dat woord kennen we niet.” Dat zegt Johan van Ruijven van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), waarbij 171 instellingen zijn aangesloten, van kleine zorgboerderij tot grote koepel.

Het RIVM schat dat er meer dan 800 bewoners van gehandicapteninstellingen zijn besmet met het coronavirus. Ongeveer 150 van hen zijn overleden. Van Ruijven: “Die cijfers komen ongeveer overeen met onze eigen metingen, maar zullen in werkelijkheid hoger liggen omdat niet iedereen is getest.”

‘Buitengewoon schrijnend nu’

In coronatijd is de gehandicaptenzorg complexer dan ooit: maatregelen zijn niet uit te leggen aan iemand met het verstand van een tweejarige, die bovendien graag alles en iedereen aanraakt en nu niet snapt waarom zijn vader en moeder niet meer komen. Verder zijn veel activiteiten in groepsverband en speelt het dagelijks leven zich vaak af in kleine ruimtes, zoals gezamenlijk eten. “Buitengewoon schrijnend nu”, zegt Van Ruijven.

Afwijkende situatie

Ook deze sector kampte tot voor kort met een groot tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal en aan testen. “Dat onze mensen onbeschermd aan het werk moesten, was natuurlijk diep treurig. Mondjesmaat kregen we eens wat. Maar inmiddels komt die toevoer wel op gang.” Al zorgt ook dat weer voor beren op de weg. “Als een cliënt al maandenlang met dezelfde zorgverlener werkt, schrikt hij als die nu ineens een wit pak aanheeft, of een mondkapje voor. Dat alles maakt onze sector zo afwijkend.” (ANP)