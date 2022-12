Gehandicaptenzorg worstelt met personeelstekort en energieprijzen

In totaal hadden de organisaties in 2021 ruim 7.000 vacatures. De personeelskosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) stegen met 8,9 procent. Daarnaast gingen de energiekosten met 3,4 procent omhoog.

Dit blijkt uit de jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg 2021 van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. De analyse is uitgevoerd op basis van 232 jaarverslagen van alle organisaties binnen de gehandicaptenzorg met een omzet vanaf 1 miljoen euro.

Algemeen financieel beeld

De gehandicaptenzorg is over het algemeen financieel goed uit de coronacrisis gekomen, mede dankzij de coronasteunmaatregelen van de overheid. De financiële resultaten waren in 2021 positief en lagen op een vergelijkbaar niveau als in 2020. De totale omzet bedroeg ruim 10,7 miljard, dat is een stijging met 3,4 procent. Het aantal ghz-organisaties dat in de rode cijfers terechtkomt, is toegenomen van 38 naar 44. De zes grootste ghz-organisaties scoren met name positief door boekwinst vanwege verkoop van vastgoed.

Het weerstandsvermogen van de sector verbeterde 31,2 naar 32,4 procent. Het totale eigen vermogen van de geanalyseerde organisaties is in 2021 gestegen naar bijna 3,5 miljard euro. Dit is een stijging van zo’n 7 procent. De vermogenspositie voor de ghz-sector als geheel is daarmee solide te noemen. Ook de liquiditeit bleef opnieuw stabiel en steeg van 1,3 naar 1,4.

De financiële resultaten van de onderzochte organisaties zijn heel licht gedaald van 253 miljoen euro over 2020 tot 243 miljoen over 2021. De rentabiliteit nam iets af, van 2,4 procent in 2020 naar 2,3 procent in 2021. De bedrijfsopbrengsten stegen met 3,4 procent van 10,4 miljard euro in 2020 naar 10,7 miljard euro in 2021.

Personeelskosten

De personeelskosten stegen van 7,3 miljard euro in 2020 naar bijna 7,6 miljard euro in 2021. Hiermee nemen de personeelskosten bijna driekwart van de totale lasten van de sector in beslag. De kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL) stegen het hardst, met 15,5 procent. Als gevolg hiervan stegen de totale bedrijfslasten in 2021 met 3,6 procent.

Het gemiddelde verzuimpercentage nam als gevolg van de coronapandemie en door hogere werkdruk verder toe naar 7,7 procent in 2021. In 2019 was dat nog 6,4 procent. De gehandicaptenzorg kent hiermee samen met de vvt het hoogste verzuimcijfer in de Nederlandse gezondheidszorg. De pensioenkosten namen met 8,1 procent toe in verband met de cao-regeling Pensioen na 45 jaar werken in Zorg en Welzijn.

Energiekosten

De totale inkoopuitgaven stegen met 3,4 procent naar in totaal 3,8 miljard. Binnen de inkoopkosten vormden energie- en onderhoudskosten de een na grootste stijger (6,3 procent). In totaal gaven ghz-organisaties hier 353 miljoen euro aan uit. Naar verwachting zullen de energieprijzen verder stijgen als gevolg van de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne.

Cliënten

In 2021 nam het aantal intramurale cliënten toe met 0,9 procent. In totaal bieden de onderzochte organisaties zorg aan 76.573 cliënten. Bijna driekwart hiervan betreft cliënten met dagbesteding. De intramurale capaciteit is in de gehandicaptenzorg in 2021 licht gestegen. Het aantal beschikbare plaatsen voor cliënten nam in 2021 toe met 1,8 procent, naar 76.351. De bezettingsgraad blijft in vergelijking met 2020 onveranderd op 89 procent van de totale capaciteit. Het aantal extramurale cliënten met volledige zorg nam toe met 7,2 procent naar 4.334 cliënten.