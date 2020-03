‘Geld beschikbaar voor zorgverzekeraars in nood’

Interessant voor u

Chirurgen ETZ printen eigen monkapjesventielen

Traumachirurgen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn in het eigen 3D-laboratorium begonnen met het printen van ventielen voor zuurstofmaskers. "Dit is ons adequate antwoord op het dreigend tekort aan deze ventielen", zegt traumachirurg Mike Bemelman.