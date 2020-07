Gelderse Vallei helpt dolende patiënten met navigatie-tool

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede heeft een navigatiefunctie aan de eigen app toegevoegd. Dit moet voorkomen dat patiënten en bezoekers verdwalen in het pand.

De weg vinden in het 65.000 m2 grote ziekenhuis is soms knap lastig voor patiënten en bezoekers. Om hen te helpen de juiste weg te vinden, lanceert Gelderse Vallei een navigatietool binnen de MijnZGV-app, het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Door middel van foto’s wordt de juiste route kenbaar gemaakt.

Koppelen aan afspraak

De functie is voor iedereen beschikbaar, zonder in te loggen via DigiD. Op die manier is de wegwijzer ook voor bezoekers op een laagdrempelige manier beschikbaar. Patiënten met een afspraak kunnen via de tool de snelste route naar de juiste afdeling of polikliniek te zien krijgen.

Coronamaatregelen

Het project stond al langer op stapel, maar sluit mooi aan bij coronamaatregelen die het ziekenhuis treft. ‘We zijn daarvoor bezig met looproutes en de navigatietool helpt om de bezoekersstromen te reguleren’, licht een woordvoerder toe.