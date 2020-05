Gelderse Vallei steekt 6 miljoen euro in verduurzaming

Verspreid over drie jaar investeert Ziekenhuis Gelderse Vallei ruim 6 miljoen euro in duurzaamheid. Het geld gaat onder andere naar koelinstallaties, warmtepompen, led-verlichting en een drastische vermindering van het gasverbruik.

Met de investering verwacht het ziekenhuis al in 2023 het belangrijkste doel uit het klimaatakkoord te bereiken: 49 procent minder CO2-uitstoot. “Hiermee zetten we het duurzaamheidsbeleid voort dat we met de zonnepanelen op de parkeergarage al hadden ingezet”, licht lid raad van bestuur Arjen Hakbijl toe. “Het sluit ook mooi aan bij onze regionale samenwerking in Green Deal.”

Energiemasterplan

De investeringen zijn onderdeel van een energiemasterplan, laat het ziekenhuis weten. In 2018 zette de organisatie de eerste stappen naar modernisering van de energievoorziening. Een verbouwing van het operatiekamercomplex, waar en grotere energiecapaciteit nodig is voor alle nieuwe techniek, noopte het ziekenhuis ook om grondig over het energieverbruik en de energievoorziening na te denken.