Gelderse Vallei: VGZ weigert IZA-afspraken na te komen, mogelijk geen contract

“Als het ziekenhuis de huidige aanbieding zou ondertekenen, zou dat een verliesgevend contract betekenen”, aldus Gelderse Vallei. Het is volgens het ziekenhuis daardoor onzeker of het gaat lukken een overeenkomst te sluiten voor dit jaar.

Indexaties

Beide partijen voeren “stevige discussies”, staat in de update van Gelderse Vallei. “VGZ betaalde tot en met 2022 al geen hoog tarief en is tot nu toe ook niet bereid om de landelijk vastgestelde prijsverhogingen (indexaties) te betalen die in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staan”, verwijt het ziekenhuis de zorgverzekeraar. “Laat staan dat ze compenseren voor de werkelijke inflatie, zoals de hoge (energie)kosten waar het ziekenhuis in 2023 mee te maken heeft.”

Het ziekenhuis sloot tot dusverre contracten met zes zorgverzekeraars: Menzis, Zilveren Kruis, CZ, DSW, ENO en Zorg & Zekerheid. Afgezien van VGZ lopen de onderhandelingen nog met ASR, ONVZ en Caresq.