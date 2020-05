Gelderse zorgorganisaties regelen centrale opvang coronapatiënten met verstandelijke beperking

Zorgorganisaties in Oost Achterhoek en Twente hebben een centrale opvang van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die mogelijk corona hebben georganiseerd. Het gaat om een locatie in het buitengebied van Halle met vier woonplekken.

De Lichtenvoorde, de zorginstelling die sinds begin mei beschikt over de opvanglocatie, heeft vier woonplekken ingericht speciaal om mensen in quarantaine en/of isolatie te kunnen verzorgen. Andere organisaties, waaronder Estinea, hebben soortgelijke opvangplekken vrijgemaakt in Almelo en Enschede.

Locatie Halle

“De locatie in Halle is nu in gebruik voor de verpleging en begeleiding van cliënten van De Lichtenvoorde die specifieke verzorging nodig hebben. Indien de situatie erom vraagt, kunnen we hier coronapatiënten van andere zorgorganisaties met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit de regio plaatsen”, aldus Hans Poortier, bestuurder van De Lichtenvoorde tegen De Gelderlander.

Personeel vrijgemaakt

De centrale opvang van coronapatiënten moet eventuele verspreiding van het virus binnen deze kwetsbare instellingen voorkomen. De instellingen hebben personeel vrijgemaakt om in te zetten in Halle, Almelo of Enschede.